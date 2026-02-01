Alcanza Empresa Vías y Puentes Camagüey buenos indicadores económicos

Camagüey, 31 ene.- La Unidad Empresarial de Base (UEB) Vías y Puentes Camagüey sobresale entre las entidades del sector ferroviario en la provincia por sus buenos indicadores económicos y financieros al cierre del 2025, además de los resultados en las actividades sindicales.

A pesar de las limitaciones actuales de recursos, el desempeño de quienes garantizan la vitalidad de las vías férreas y obras de fábrica de ese ámbito en el territorio hizo posible que la entidad sobrecumpliera las ventas, al 112.6 %, y el ingreso total al 113.4 %, con más de 156 millones de pesos recaudados.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias Modesto Jiménez García, director de Vías y Puentes en Camagüey, explicó también que tal desempeño favoreció un salario promedio para los trabajadores de 11 mil 027 pesos, todo ello gracias a la inteligencia, sacrificio y esfuerzo del colectivo laboral.

La UEB Vías y Puentes interviene en la reparación y mantenimiento de las conexiones de los patios ferroviarios que enlazan con la Línea central, los ramales de Nuevitas y Santa Cruz del Sur, respectivamente, a fin de la seguridad en el movimiento de los trenes de pasajeros y de carga.

Dentro de este quehacer destacan las faenas en pos del buen estado de las vías industriales, lo cual influye en el desarrollo de la zafra azucarera a través del tiro de caña, hacia los dos centrales en operaciones hoy en Camagüey, el Carlos Manuel de Céspedes y el Siboney.

El directivo remarcó la estrecha relación existente con el Batallón Ferroviario del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en Camagüey, avanzada a la que pertenecen más de 90 jóvenes, provenientes de los municipios de Guáimaro (ubicado en la localidad Martí), Santa Cruz del Sur y de la cabecera provincial.

Suman tres los campamentos del EJT en esas demarcaciones camagüeyanas, las cuales devienen apoyo esencial en el mantenimiento de las distintas áreas, afirmó Jiménez García.

Los positivos resultados integrales de la UEB Vías y Puentes Camagüey en el último año la hicieron merecedora de la sede del acto provincial por el Día del ferroviario, celebrado este jueves, y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio le confirió la Placa XXII Congreso de la organización obrera.

Durante el cierre de la jornada en saludo a la fecha la CTC reconoció de igual modo a dirigentes sindicales y varias secciones sindicales, entre ellas, la Empresa de Reparación de Equipos Ferroviarios (EREF), en Camagüey, los Talleres Ferroviarios, la Empresa de Suministros Logísticos de Ferrocarriles (Sumifer), y la de Rutas Nacionales (Trenes Nacionales), conocida como Run, puntualizó José Raúl Rivero Salazar, secretario del Sindicato del Transporte y Puertos en la región agramontina.

Esas entidades, con el empuje de obreros y especialistas, son vitales en la reparación de locomotoras, de casillas, silos de cemento, carros de caña para el tiro de la gramínea a los ingenios, y la reparación de vías y puentes, en este sector de gran importancia económica a nivel nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)