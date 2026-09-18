El Kremlin reacciona a las sanciones infernales de EE.UU. contra Rusia

Moscú, 18 sep.- El Kremlin sigue de cerca la evolución del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de EE.UU, el cual afecta a las exportaciones rusas de petróleo y gas y fue calificado en la prensa como «sanciones infernales», declaró este jueves el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El vocero señaló que la medida de Washington «entra en la categoría de acciones hostiles» contra Moscú.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que busca ejercer una mayor presión sobre la industria energética rusa.

«Y, por supuesto, la imposición de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos sin duda complicará los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica en Ucrania», enfatizó.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles con 262 votos a favor y 159 en contra un nuevo proyecto de ley de sanciones antirrusas, impulsado por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, conocido por su postura rusófoba.

La legislación, renombrada como Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán del 2026 en honor al político, tiene el objetivo de ejercer mayor presión sobre la industria energética rusa. Además, autorizaría al presidente Donald Trump a imponer aranceles de hasta 100 % a China, la India y otros compradores de petróleo y de otros recursos energéticos procedentes de Rusia e Irán.

La medida tiene lugar en medio del dramático aumento de los precios de los combustibles en EE.UU., que ya afectan a miles de familias. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)