Jubilado de sector agrícola de Santa Cruz del Sur no renuncia a su condición de miliciano

Santa Cruz del Sur, 17 sep.- José Miguel Lores Rodríguez, el jubilado del sector agrícola de esta demarcación del sur camagüeyano, afirmó, no renunciará mientras viva a la condición de miliciano de Patria o Muerte. A los 85 años continúa con potencial firmeza física y política para enfrentar cualquier tipo de agresión imperialista.

El 26 de octubre de 1959 el lugareño siendo muy joven se vistió de miliciano. Evocó, simpatizaba con los principios revolucionarios desde el primer momento que una vecina suya del barrio San José de Palomares le comenzó a leer la Historia me Absolverá, libro escrito por Fidel durante los años de prisión que recoge su alegato de defensa en el juicio por el ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo, rtespectivamente, en el que se da a conocer los males sociales de la Isla antes de la victoria definitiva.

El entrevistado fue movilizado junto a otros camagüeyanos hacia las lomas del Escambray para combatir las bandas contrarrevolucionarias financiadas y armadas por el Gobierno de los Estados Unidos de entonces. Luego al ocurrir la invasión mercenaria por Playa Girón el 19 de abril de 1961, el fornido campesino ocupó posición de combate en área de territorio camagüeyano.

El santacruceño Lores Rodríguez, subrayó, que la genocida política del Gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba no va a debilitarle el espíritu de resistencia a los verdaderos revolucionarios que como él llevan los ideales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el General de Ejército Raúl Castro Ruz en pensamiento y acción.