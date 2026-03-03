WOMEN Festival regresa a La Habana con nuevas propuestas culturales

La Habana, 3 mar.- El WOMEN Festival 2026 celebrará su cuarta edición en la Fábrica de Arte Cubano (FAC), consolidándose como un espacio de creación y resiliencia que visibiliza el liderazgo femenino en las industrias culturales y sociales.

La cita se desarrollará en dos jornadas: el 6 de marzo con los Talleres WOMEN y el 7 de marzo con conciertos y performances que fusionarán tradiciones ancestrales con lenguajes contemporáneos.

El festival dedicará su primera jornada al intercambio de saberes y experiencias en torno al emprendimiento, con un grupo de panelistas que incluyen a Gretel Garlobo, Rafa Fergom, Lorena Faccio, Mayvic Delgado y Adis Pereira.

Los talleristas abordarán temas vinculados a la sostenibilidad de proyectos, la moda, la diversidad corporal, la estética como acto de celebración y la cultura culinaria intergeneracional, entre otros temas, anunciaron sus organizadores en un comunicado.

El segundo día, la FAC se convertirá en un laboratorio sensorial con presentaciones de artistas consagradas y emergentes como Haila María Mompié, Yarima Blanco y Yaimi Karell, junto a agrupaciones como Aroma con Clave, Madame Butterfly y Orozco Contemporáneo.

La programación incluirá además propuestas de fotografía y maquillaje artístico.

Uno de los momentos más relevantes será el lanzamiento del Mapa WOMEN, una plataforma digital que busca conectar proyectos liderados por mujeres en La Habana, con proyección de extenderse al resto del país y al ámbito internacional, añade el comunicado.

El festival cuenta con el respaldo de instituciones como la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, el Instituto Cubano de la Música, el British Council y las embajadas de Suecia y España, además de marcas como Los Portales y Havana Club.

Más que un evento artístico, WOMEN se presenta como una plataforma para celebrar, cuestionar y construir redes que fortalezcan la presencia femenina en el panorama cultural contemporáneo.

(Tomado de Radio Cadena Agramonte)