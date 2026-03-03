Asociación en Camagüey promueve la agricultura sostenible

Camagüey, 3 mar.- La filial territorial de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) prioriza su funcionamiento orgánico y, pese a la compleja situación económica actual, continúa con acciones de capacitación y asesoramiento en favor de una agricultura sostenible.

Odalis Marrero Vallina, presidenta de la organización en Camagüey, significó el acompañamiento a la delegación del Ministerio de la Agricultura en el Programa Bosque, Ganadería y Ambiente, enfocado en el silvopastoreo.

También promueven el extensionismo agroforestal de conjunto con el Servicio Estatal Forestal, en tanto consolidan alianzas con la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y otras entidades.

La sede agramontina de la ACTAF trabaja, además, temas asociados a la inclusión femenina y sobresale por ser la fundadora del concurso nacional Conciencia verde. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)