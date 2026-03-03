Nuevos bombardeos israelíes golpean capital libanesa

Líbano, 3 mar.- Aviones de combate de Israel ejecutaron hoy una nueva serie de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, en medio de la creciente escalada regional vinculada al conflicto con Irán.

La Agencia Nacional de Noticias Libanesa informó que las incursiones impactaron en las inmediaciones de la zona de Jnah, sin que hasta el momento se ofrecieran detalles oficiales sobre el alcance de los daños.

Tras los bombardeos, el ejército israelí afirmó en la red social X haber realizado un ataque contra un supuesto objetivo en la capital libanesa, sin revelar su identidad.

Los ataques se producen en un contexto de tensiones internas, luego de que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunciara medidas para limitar las actividades militares del movimiento Hezbolá y reforzar el control estatal sobre el armamento al norte del río Litani.

De acuerdo con reportes preliminares, más de 10 incursiones aéreas fueron registradas en las afueras de Beirut, generando columnas de humo visibles desde varios puntos de la ciudad.

En respuesta a los continuos bombardeos, Hezbolá reivindicó el lanzamiento de cohetes y drones contra posiciones en el norte de Israel, mientras el Ministerio de Salud libanés reportó 52 muertos y 154 heridos en las últimas horas.

La escalada ocurre en paralelo a la ofensiva militar emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada el sábado último, que ha ampliado el conflicto y elevado la tensión en varios frentes del Medio Oriente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)