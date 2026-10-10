Universidad Nicaragüense destaca legado del Che Guevara

Managua, 10 oct.- Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) destacaron este viernes el legado del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, al conmemorarse el aniversario 59 de su asesinato en Bolivia.

Durante la ceremonia político-cultural, la profesora de Ciencias Económicas y Administrativas, Erika Navarrete, señaló que la institución universitaria recuerda al Che como un referente histórico de las luchas por la paz, la justicia social y la humanidad.

Navarrete afirmó que el legado del revolucionario continúa presente y es reconocido en Nicaragua por sus aportes a las luchas populares y a los ideales de transformación social.

Por su parte, la estudiante Emily Villegas destacó la contribución de Guevara a la Revolución Cubana y su influencia en los movimientos revolucionarios de América Latina.

“Ernesto Che Guevara es uno de los símbolos de la Revolución de los pueblos latinoamericanos”, expresó la joven al referirse a la vigencia de su pensamiento y trayectoria.

Asimismo, Néstor Díaz, integrante de la Juventud Sandinista, resaltó que el Che representa un ejemplo de compromiso y convicción revolucionaria, al recordar que ejerció la medicina antes de dedicar su vida a la lucha política.

Ernesto Guevara, conocido mundialmente como el Che, fue asesinado el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia. Su figura permanece como uno de los referentes históricos de la Revolución Cubana y de las luchas revolucionarias latinoamericanas. (Tomado de Prensa Latina)