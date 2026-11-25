Santa Cruz del Sur, 25 nov.- Omar Miranda Hernández, militante del Partido Comunista de Cuba (PCC), lleva en su actuar diario el legado de Fidel Castro Ruz. Considera al Comandante en Jefe un ejemplo moral y una guía permanente. Sus ideas y conceptos sobre la lealtad y la soberanía, aseveró, no desaparecerán mientras haya un revolucionario.

El secretario general del núcleo zonal número 7 y director del Órgano Oriental Hermanos Miranda tiene bien definida la importancia de la labor político-ideológica desde los barrios para contrarrestar, con la verdad, las opiniones de quienes considera confundidos, así como para defender las tradiciones y costumbres culturales cubanas, con el propósito de evitar que sean desplazadas por patrones culturales foráneos.

En cada acto político al que asiste, el lugareño expresa su respaldo a Fidel, Raúl y al sistema socialista en construcción permanente en la Isla, pese a las disímiles dificultades actuales, agravadas por el férreo bloqueo estadounidense. Sus expresiones reciben el respaldo de los presentes.

Aunque padece algunos problemas de salud, el santacruceño se mantiene inquebrantable, como lo estuvieron Fidel y los expedicionarios del yate Granma durante la travesía hacia Las Coloradas, en el oriente del archipiélago, hasta alcanzar la victoria revolucionaria. Ese legado, considera, debe defenderse con firmeza, como ha demostrado el pueblo que sigue al Comandante en Jefe.

La cultura desempeña un papel esencial en la preservación de la identidad cubana, pues reúne las tradiciones, expresiones artísticas, costumbres, valores y conocimientos que identifican a la nación. Su transmisión de una generación a otra contribuye a mantener viva la memoria histórica y fortalece el sentido de pertenencia. Desde las comunidades, la promoción de las manifestaciones populares y otras expresiones del patrimonio cultural permite conservar esa riqueza.