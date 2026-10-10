Camagüey: Avanzan labores en parque fotovoltaico Ortigal

Camagüey, 10 oct.- Fuerzas especializadas de la Empresa Constructora Número 1, y otras de apoyo, trabajan en la continuación de las acciones en el parque solar Ortigal, de 21,8 megawatt (MW), ubicado en el municipio de Florida, con el objetivo de conectar al sistema eléctrico nacional (SEN) los primeros cuatros inversores, de los siete que poseerá esa central fotovoltaica, de tecnología china.

Tras un periodo de interrupción a causa de la falta de combustible, principalmente, y luego las lluvias, la semana anterior se retomaron las faenas en el emplazamiento, donde el movimiento de tierra está prácticamente terminado, ya montaron los contenedores primario y secundario, y los cuatro inversores, así como laboran en todas las instalaciones requeridas.

Frank Clibeiro García, director general de la citada entidad, abundó a la Agencia Cubana de Noticias que se terminó la cerca perimetral, montaron las lámparas del perímetro, y aseguró que el propósito de los obreros, especialistas y directivos es poner en funcionamiento los cuatro inversores en el actual mes de octubre, de ahí las intensas labores en marcha, incluyendo sábados y domingos.

El parque fotovoltaico Ortigal, el tercero de 21,8 MW de capacidad de generación que prevé concluirse en Camagüey, ya tiene montados los paneles de más de 600 mesas, de 900 que corresponden a los cuatro inversores, y continúan las faenas de fundición de los pilotes que sostendrán las restantes mesas, en las cuales intervienen medios (los llamados trompos), del territorio agramontino y de Ciego de Ávila, puntualizó el directivo.

De forma general, esta primera etapa planificada a concluir se encuentra al 75 por ciento, explicó.

Los primeros inversores que empezarán a generar aportarán entre 13 y 14 MW, durante el horario del día de mayor radiación solar, comprendido de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

La Empresa Constructora Número 1 de Camagüey, con 230 hombres hoy vinculados a Ortigal, laboró en el parque fotovoltaico Luaces, en Vertientes, el primero de 21,8 MW que sincronizó con el SEN, y participó en la conclusión del de La Cívica, situado al norte de la ciudad capital agramontina, igualmente conectado, desde finales de marzo del presente año.

Para la obra han contratado mucha fuerza de trabajo de Florida, del vecino municipio Carlos Manuel de Céspedes y de Vertientes, apuntó Clibeiro García.

En la ejecución de la central fotovoltaica de Ortigal participan especialistas, además, de la Empresa Eléctrica, como entidad inversionista, y de Copextel, de la demarcación camagüeyana.

Mientras, de Ciego de Ávila, colaboran en estos momentos la Empresa de Prefabricado y Cubiza.

Como parte de las inversiones que apuntan hacia un mayor aprovechamiento de esta fuente renovable de energía, la Empresa Eléctrica de Camagüey, acomete hoy el montaje de paneles en el parque solar Lesca, de 2,2 MW de capacidad, ubicado en el norteño municipio de Sierra de Cubitas, tras la reciente llegada de estos y otros recursos indispensables, de tecnología china también.

De forma paralela, avanza en el emplazamiento Guáimaro 2, de 5 MW, con uno de acumulación, en las afueras de la cabecera del más oriental de los municipios de Camagüey.

Según informaron a la prensa autoridades del sector eléctrico en la provincia, se prevé que esa última instalación comience a entregar energía al sistema eléctrico en el actual mes, con 2 MW, a través del primero, de los dos inversores que dispondrá el parque. (Por Jorge Luis Moreira Massagué/ Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Adelante)