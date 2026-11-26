Santa Clara, 26 nov.- Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior (Minint), el Cuerpo de Bomberos, socorristas de la Cruz Roja Cubana y pobladores de la región despliegan un exhaustivo operativo de rastreo para dar con el paradero de Pedro Hernández Eirín, anciano de 83 años de edad reportado como desaparecido.

El reporte de su desaparición se dio desde la mañana del pasado viernes 20 de noviembre en el área rural comprendida entre el poblado de Zulueta y la cabecera municipal de Placetas.

El ciudadano fue visto por última vez alrededor de las diez de la mañana en las proximidades de La Loma de la Cruz, momento a partir del cual tomó rumbo desconocido tras salir de su hogar sin que hasta la fecha se registren indicios concluyentes sobre su destino o ubicación exacta.

José Miguel Amores Sánchez, director de la filial de la Cruz Roja en Placetas, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el dispositivo incorpora el empleo de drones para la exploración aérea de áreas abiertas, técnica canina de rastreo y patrullas terrestres que exploran cuadrantes de difícil acceso, labores que ya acumulan decenas de kilómetros recorridos por caminos vecinales, cañaverales y zonas de marabú espeso.

El funcionario puntualizó que las acciones exigen la mayor urgencia médica, dado que Hernández Eirín experimenta episodios transitorios de desorientación y padece de diabetes mellitus insulinodependiente, condición clínica que sitúa su integridad física en riesgo inminente ante la interrupción prolongada del tratamiento farmacológico y la deshidratación.

Amores Sánchez explicó que las jornadas de búsqueda se extienden habitualmente hasta horas de la noche bajo condiciones de terreno hostiles, caracterizadas por tupidas maniguas, zonas de fango y alta concentración de insectos, empeño en el cual participan de forma diaria entre ocho y nueve voluntarios de la institución socorrista junto a los propios familiares del desaparecido.

La búsqueda rebasó los límites locales con el concurso de fuerzas de territorios vecinos, contexto en el cual el doctor Dunier Roque Sotolongo, director de Salud Pública en San Juan de los Remedios, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que desde el domingo se incorporaron siete voluntarios de la filial de la Cruz Roja de esa demarcación y una ambulancia para brindar cobertura de primeros auxilios y apoyo logístico directo.

La fuente precisó que ante versiones ciudadanas que situaban al adulto mayor en puntos distantes de la geografía central, los equipos de salvamento verificaron cuadrículas hacia las inmediaciones de Camajuaní, incluyendo las cercanías del poblado de El Fe, sin que las pesquisas arrojaran resultados positivos en esos trayectos.

Autoridades del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en la provincia y los municipios implicados mantienen comunicación constante con el puesto de mando de las operaciones para coordinar los suministros logísticos, el soporte técnico y los relevos del personal, con la premisa de no detener las labores de campo.

Familiares y socorristas reiteran el llamado a la solidaridad ciudadana y solicitan que cualquier individuo con datos certeros sobre el paradero de Hernández Eirín se comunique de inmediato con su esposa, Miriam Pérez, al número telefónico 56840489, o acuda a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria más cercana. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)