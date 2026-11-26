Washington, 26 nov.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fracasó por segunda vez en su intento por negar la ciudadanía por nacimiento, tras un juez federal bloquearle este miércoles otra orden ejecutiva.

La medida afectaría a hijos de ciertos empleados de gobiernos extranjeros y de organizaciones internacionales, así como a los nacidos mediante gestación subrogada de padres sin ciudadanía estadounidense.

El juez federal de distrito Christopher Cooper subrayó en su dictamen que el año pasado la Corte Suprema emitió una sentencia muy clara sobre este tema, y que su decisión sigue esa misma línea.

“El presidente no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos dentro de Estados Unidos y sujetos a sus leyes”, enfatizó el magistrado en su sentencia.

“Por lo tanto, este tribunal certificará una clase compuesta por niños a quienes se les niega o se les negará ilegalmente la ciudadanía en virtud de la orden”, apuntó Cooper al insistir que “prohibirá de manera preliminar que el Gobierno aplique la orden contra los integrantes de ese grupo”.

“La cláusula constitucional sobre ciudadanía garantiza este derecho a prácticamente todos los niños nacidos en Estados Unidos”, señaló el juez, quien recordó que, a principios de este año, la Corte Suprema mantuvo esa garantía al invalidar la primera orden ejecutiva (EO1)”. Pero este miércoles, el tribunal “hace lo mismo al impedir que la segunda orden (EO2) se aplique al grupo protegido por esta decisión”, amplió el magistrado Cooper, citado en medios locales. (Tomado de Prensa Latina) (Imagen ilustrativa Infobae)