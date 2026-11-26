La Habana, 26 nov.- Cuba denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el creciente uso de las tecnologías emergentes con fines militares, de dominación e injerencia, y reclamó una gobernanza global que garantice su uso pacífico, el acceso equitativo a sus beneficios y el respeto al Derecho Internacional.

Según precisó el portal Cubaminrex, el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, al intervenir en el debate abierto sobre mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, alertó sobre las amenazas del empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en operaciones ofensivas, la manipulación informativa y la desestabilización política.

El diplomático cubano instó a adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíba los sistemas de armas letales autónomos que operan sin intervención humana en sus funciones críticas y regule aquellos que la requieren, ante los desafíos humanitarios, éticos y jurídicos asociados al uso militar de la inteligencia artificial.

Soberón Guzmán reafirmó el papel central de las Naciones Unidas en la gobernanza de las tecnologías emergentes, sobre la base de la igualdad soberana de los Estados, y advirtió que el Consejo de Seguridad no debe exceder el mandato conferido por la Carta de la Organización.

El representante cubano enfatizó que la prevención efectiva de los conflictos exige atender sus causas raigales, entre ellas el subdesarrollo y las desigualdades heredadas de siglos de colonialismo, y rechazó la instrumentalización de los avances tecnológicos al servicio de agendas injerencistas y belicistas.

Alertó también sobre las consecuencias de la brecha digital y las medidas coercitivas unilaterales para las capacidades de los países en desarrollo de prevenir y enfrentar las amenazas emergentes.

En ese contexto, denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, recrudecido mediante un cerco energético y medidas de extremo carácter extraterritorial.

Explicó que esa política restringe el acceso del país a equipos, plataformas informáticas, componentes electrónicos y tecnologías de comunicación, compromete el funcionamiento de infraestructuras críticas y afecta servicios esenciales como la generación eléctrica, el abasto de agua y la atención médica.

El embajador cubano reafirmó que los avances científicos y tecnológicos no pueden convertirse en instrumentos de agresión y dominación, y abogó por poner sus potencialidades al servicio de la paz, el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)