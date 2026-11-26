Camagüey, 26 nov.- La moda también se construye con talento, paciencia y muchas horas de trabajo. Detrás de cada diseño hay una idea que toma forma, telas que se transforman y manos que convierten la creatividad en prendas. Así desarrolla su labor Uverlandi Luis Quintana, un joven diseñador y modista que ha encontrado en la confección una manera de expresar sus habilidades y construir su propio camino profesional en Camagüey.

Santiaguero de nacimiento y camagüeyano por adopción, Uverlandi tiene 36 años y es licenciado en Cultura Física. Durante una etapa de su vida aspiró a desarrollarse profesionalmente en el béisbol, pero descubrió en el diseño y la confección una vocación que fue creciendo hasta convertirse en su principal proyecto.

Con dedicación y aprendizaje constante, se adentró en el mundo de la moda. Desde entonces, ha trabajado en el desarrollo de diseños propios y en la confección de prendas, una actividad que exige creatividad, precisión y atención a los detalles. Cada pieza representa un proceso en el que la selección de los materiales, el cuidado de los acabados y la búsqueda de nuevas propuestas resultan esenciales.

De esa experiencia nació LuverLuis, marca que lleva su nombre y con la que ha logrado abrirse espacio en el panorama de la moda local. Al frente de un colectivo de trabajo, apuesta por la calidad, la innovación y la presentación de propuestas que permitan distinguir su sello creativo.

Su labor no se limita al diseño de vestuario. También ha impulsado el trabajo con modelos y la preparación de presentaciones en pasarela, como parte de una propuesta que integra diferentes expresiones del mundo de la moda. Ese esfuerzo tuvo uno de sus momentos de reconocimiento durante la primera edición de Moda Colón 2026, cuando él y su equipo obtuvieron el premio al Mejor Grupo de Modelos.

El resultado constituye un estímulo para continuar desarrollando la marca y consolidar un proyecto que ha crecido gracias al esfuerzo compartido. Emprender en Cuba supone enfrentar dificultades económicas, limitaciones de recursos y otros obstáculos que inciden en el trabajo cotidiano. En ese contexto, sostener una iniciativa vinculada a la moda requiere iniciativa, organización y capacidad para encontrar soluciones.

Para Uverlandi, cada nuevo diseño y cada oportunidad de mostrar su trabajo representan un paso más en ese camino. Quienes lo conocen lo llaman «Uver» y reconocen en él la entrega con que asume su oficio. Hoy, lejos de los terrenos de béisbol con los que soñó en otro momento, dedica sus esfuerzos a las telas, los patrones y las pasarelas, mientras continúa dando forma a LuverLuis y a sus aspiraciones personales y profesionales. (Con información y foto tomadas de Televisión Camagüey)