Seúl, 25 nov.- Un equipo de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y de la Universidad de Stanford ha creado prendas que se colocan por sí mismas, sin necesidad de ayuda humana.

SWAG —siglas en inglés de Self-Wearing Adaptive Garments (prendas adaptativas que se visten solas)— podría cambiar pronto la forma en que muchos de nosotros nos vestimos a diario. Del mismo modo que los vehículos autónomos pronto harán que la conducción humana quede obsoleta, estas ingeniosas prendas robóticas podrían convertir el acto de vestirse en algo del pasado.

La mayoría de nosotros damos por sentada nuestra movilidad natural hasta que empezamos a perderla, ya sea por la edad o por diversas afecciones médicas. Es entonces cuando nos damos cuenta de que acciones sencillas, como meter el brazo en una manga o desabrochar un botón, requieren de repente un gran esfuerzo y coordinación. Aquí es donde entra en juego SWAG. Gracias a unos mecanismos robóticos similares a enredaderas, esta ropa futurista se coloca sola, ahorrándote el trabajo.

El secreto detrás de SWAG reside en el robot tipo «enredadera» desarrollado por Allison Okamura, de la Universidad de Stanford. Estos dispositivos están diseñados para avanzar mediante la eversión desde su extremo —de forma similar a como se despliega un serpentín de fiesta— y, hasta ahora, se han utilizado para explorar lugares de difícil acceso, como escombros o incluso el interior del cuerpo humano. Sin embargo, el investigador Kim Nam Gyun consideró que este diseño era ideal para crear prendas que las personas pudieran ponerse sin necesidad de usar las manos.

«Mientras iba en bicicleta, empezó a llover… y pensé que sería útil que un impermeable pudiera ponerse automáticamente (mientras pedaleo)», comentó Kim a Reuters. «El robot tipo enredadera permanece cerca de la persona y la viste dando la vuelta a la prenda a medida que avanza, lo que le permite desplazarse de forma estable siguiendo la silueta del cuerpo».

Inspirado en la hiedra, este robot avanza creciendo desde su extremo y adaptándose a la forma de su entorno. Se infla y se extiende a lo largo del cuerpo de la persona, dándole la vuelta a la tela a medida que avanza. Dependiendo de la presión de aire utilizada para extender las estructuras tubulares en el interior de las prendas, ponerse un traje puede llevar hasta 10 segundos, según reseña el medio digital koreaherald.com.

Este ingenioso robot, capaz de desplegar dichas estructuras, se ha empleado para crear una serie de prototipos de vestimenta —desde simples mangas hasta pantalones y trajes de cuerpo completo—, con resultados verdaderamente impresionantes. Aunque estas estructuras siguen siendo muy visibles dentro de las prendas, resultan sumamente eficientes y podrían marcar una diferencia fundamental para las personas con movilidad reducida.

En una época en la que la inteligencia artificial se promociona como la solución a prácticamente cualquier problema, SWAG demuestra que la ingeniería mecánica no siempre requiere de software para resolver cuestiones importantes. (Tomado de Juventud Rebelde) (El secreto detrás de SWAG reside en el robot tipo «enredadera» desarrollado por Allison Okamura. Autor: Washington Examiner)