Transformaciones en marcha: el sector turístico cubano diversifica sus modalidades de negocio y servicios

La Habana, 16 nov.- El Ministerio de Turismo (Mintur) amplió las modalidades de negocio en el sector mediante la autorización de contratos de arrendamiento, concesiones, derechos de usufructo y nuevas formas de participación de empresarios nacionales y extranjeros, como parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas para la actividad turística.

José Alberto Pérez Lazo, director general de Desarrollo del Mintur, explicó en el programa televisivo Mesa Redonda, que las nuevas disposiciones permiten ampliar las formas de gestión de instalaciones y servicios, con posibilidades para empresarios cubanos y extranjeros.

«Los que más solicitan son las mipymes cubanas», destacó el directivo, al referirse al interés generado por estas alternativas, particularmente el arrendamiento, que ofrece mayor flexibilidad para administrar los negocios, contratar fuerza de trabajo e importar los suministros necesarios para su funcionamiento.

Entre las propuestas recibidas figuran restaurantes, cafeterías, puntos de venta, centros de elaboración, talleres, almacenes y servicios vinculados con las marinas turísticas.

Pérez Lazo señaló que también se mantiene el interés de empresarios extranjeros, pese a las dificultades que enfrenta la actividad. «Cuba sigue siendo un destino muy atractivo por todo lo que puede ofrecer de naturaleza, de sol, de playa, de cultura», afirmó.

OTRAS MODALIDADES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA

Además de los tradicionales contratos de administración y comercialización hotelera y las empresas mixtas, las disposiciones aprobadas incorporan el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, concesiones de áreas con activos existentes o en desarrollo y, excepcionalmente, la venta de inmuebles, previa evaluación de cada caso.

Estas posibilidades –dijo– podrán aplicarse a inversionistas extranjeros y cubanos residentes dentro o fuera del país, sin distinciones por el origen del capital o la forma de propiedad.

Las medidas también abren la actividad de renta de automóviles a empresas estatales, entidades de inversión extranjera y formas de gestión no estatal, mientras que las agencias de viajes podrán constituirse mediante empresas mixtas, capital totalmente extranjero y actores no estatales.

El director general de Desarrollo explicó que también se contemplan beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades especializadas.

Pérez Lazo precisó que las transformaciones cuentan con sus respectivas bases jurídicas aprobadas y mantienen una estrecha relación con otros cambios económicos, especialmente los vinculados con la empresa estatal y la inversión extranjera. (Tomado de Granma) (Foto: Modesto Gutiérrez)