Doha, 20 nov.- La selección cubana de fútbol continúa su preparación con vistas a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de Catar 2026, en la que competirá en el Grupo C junto a Tayikistán, Senegal y Croacia.

Debutará hoy viernes ante Tayikistán y luego enfrentará a Senegal y Croacia, 23 y 26 de noviembre, respectivamente. Todos los encuentros se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone, en la ciudad de Rayán.

En la jornada de este jueves, el equipo dirigido por Sandro Sevillano ensayó, en el complejo de canchas Al Gharrafa, el planteamiento táctico para el partido inaugural, con especial énfasis en los movimientos por líneas y en la organización defensiva y ofensiva previstas.

Tras la sesión, el estratega declaró a JIT que «los muchachos están listos, sabemos que es difícil un debut mundialista, pero ellos están muy enfocados y disfrutando estar aquí, que ya es el premio a su talento y a su sacrificio».

El técnico explicó que «hoy hemos repasado los conceptos tácticos por líneas que entrenamos durante el último mes en la gira de preparación por Italia y España, que nos dio buenos dividendos. Los jugadores interpretan muy bien las orientaciones y manejan conceptos futbolísticos complejos a la altura de lo que demanda una competición de esta magnitud».

Sobre la dificultad del grupo, Sevillano señaló: «Sabemos que estamos en uno muy difícil, tenemos el propósito de darlo todo pero ellos también. Pensamos que desde la clasificación y en lo adelante todo será ganancia y estamos preparados para afrontar el partido de este viernes con mucha responsabilidad».

«También con herramientas y, sobre todo, con alegría, porque jugar en un mundial es en sí mismo un premio», concluyó el seleccionador. (Tomado de JIT)