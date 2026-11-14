Cuba denuncia impacto del bloqueo estadounidense en el turismo

La Habana, 14 nov.- El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, denunció este viernes las afectaciones que causa el bloqueo estadounidense al sector, un área clave en los últimos años para el desarrollo socioeconómico del país.

‎El titular calificó de gran impacto el daño que causa la agresividad de la actual administración en la Casa Blanca con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, que tiene entre los componentes de la escalada un cerco energético.

‎Al intervenir en el programa la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, García también ilustró la cruzada contra el turismo en la mayor de las Antillas con la presión ejercida desde el Gobierno estadounidense contra aerolíneas, empresarios y compañías, obligando a la salida del país de varios de ellos, algunos con décadas de trabajo en el mercado de la nación caribeña.

‎De acuerdo con el ministro, está situación provocó un cambio de escenario y la imposibilidad de alcanzar la meta de 2,2 millones de turistas proyectada para el 2026.

‎García consideró un reto el nuevo escenario derivado del recrudecimiento del bloqueo y aseveró que el sector no se amilana y que busca alternativas.

‎Pese a que Cuba compite en la región en condiciones desiguales en materia de desarrollo del turismo, el alto funcionario destacó que la presión de Washington no ha conseguido doblegar al sector, el cual busca fórmulas para mantenerse y avanzar.

‎En ese sentido, resaltó el aporte de las transformaciones socioeconómicas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular al desarrollo del turismo en la isla y la interacción que propicia entre los diversos actores económicos, tanto públicos como privados. (Tomado de Prensa Latina)