Nov, 2026.- Donald Trump, el corrupto presidente de los Estados Unidos, y su perro faldero, Marco Rubio, el secretario de Estado, son verdaderos artífices innovadores de las mentiras contra Cuba.

¿Quiénes les creen? Solo los graduados en la escuela de la cobardía. Los mismos que no quieren buscarse problemas con los amos del imperio para no perder sus puestos en gobiernos anexionistas; como los hay en esta infranqueable Isla, con el cerebro del tamaño de un chícharo, aspirando a un cambio de sistema.

Los tildados de mentecatos añoran amanecer poniéndoles los zapatos a los capitalistas, después de lustrárselos. No piensan en paz, tranquilidad ciudadana y, mucho menos, en la felicidad del pueblo. Añoran la esclavitud y la sumisión con ronquidos ensordecedores en medio de sueños inalcanzables.

Pero hay millones que llevan de apellidos Resistencia y Lealtad Martiana, Marxista-Leninista y Fidelista. Enfrentan los apagones con música cubana grabada o foránea, encienden temprano el carbón para preparar los alimentos, forman valores en sus hijos y les exigen estudiar para desarrollar la utilidad de la virtud y la solidaridad.

Además, cumplen con los deberes laborales y mantienen la esencia de los Comités de Defensa de la Revolución desde los barrios, cantan el Nimno nacional con la voz de pueblo, comparten lo que tienen, militan en las filas del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, y siembran decoro donde quiera que están.

Trump, Marco Rubio y todo el numeroso grupo de perversos maleantes y conspiradores que insisten en mantener bloqueado al indestructible archipiélago caribeño, calumniándolo de Estado fallido y capital del comunismo del siglo XXI, les aseguramos que no lograrán ablandarles la conciencia política a los revolucionarios, mucho menos, la voluntad de vencer con la indetenible potencia popular.