Nov, 2026.- Elexy La O Mustelier, joven profesor de Educación Física de la escuela José Martí, en Santa Cruz del Sur, incentiva mediante diferentes juegos el interés por la asignatura entre los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados de esa institución educativa de la enseñanza primaria.

Explicó que, en los grados superiores de este nivel educativo, lo primordial es preparar inicialmente a los pequeños en deportes como el fútbol, el baloncesto y el atletismo. Agregó que, mediante el programa didáctico que aplica en el terreno, los alumnos también se interesan por la práctica del voleibol y otras disciplinas.

Antes de comenzar las actividades de la asignatura, los educandos realizan un calentamiento físico general, debidamente orientado, para evitar lesiones musculares. Asimismo, a través de ejercicios variados y atractivos, fortalecen su estructura ósea y muscular y favorecen su desarrollo físico.

La O Mustelier se ha ganado el cariño y el respeto de sus alumnos, a quienes imparte una asignatura que también contribuye a la formación de valores como la solidaridad, el compañerismo, la honestidad, la empatía y la disciplina.

Cada 19 de noviembre, Cuba celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte, una fecha que reconoce la importancia de la actividad física para la salud, la formación integral y el bienestar de la población.

La jornada también constituye una oportunidad para destacar el trabajo de profesores, entrenadores y promotores que, desde las escuelas y comunidades, contribuyen a fomentar hábitos saludables y el interés por la práctica deportiva.

Esta celebración está vinculada al desarrollo del movimiento deportivo cubano, que recibió un impulso decisivo con la fundación, en 1961, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Desde entonces, la institución ha desempeñado un papel fundamental consolidando la concepción del deporte como un derecho del pueblo.