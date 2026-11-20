Washington, 20 nov.- La guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos unos 48.300 millones de dólares desde que junto con Israel lanzó el ataque que desencadenó el conflicto a finales de febrero, dijo un alto funcionario del Pentágono este jueves 19 de noviembre.

Aumento considerable de los gastos bélicos

La cifra representa un aumento de aproximadamente 26% con respecto a otra proporcionada anteriormente por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que situaba el costo de la guerra en 38.000 millones de dólares al 1ro de agosto.

“Hasta el 13 de noviembre, eran 48.300 millones de dólares” declaró Arthur Miller, subcontralor adjunto del Pentágono, a congresistas. “Esa cifra incluye municiones, costos de sustitución de equipos y costos operativos”, señaló.

El conflicto amplía sus consecuencias económicas y amenaza el comercio mundial

Este monto no incluye los daños a las bases estadounidenses en Medio Oriente, algunas de las cuales han sido duramente golpeadas por ataques iraníes con drones y misiles, y tampoco considera el perjuicio para la economía mundial.

La guerra ha provocado un amplio impacto económico, en tanto Irán trata de bloquear el transporte comercial a través del crucial estrecho de Ormuz y sus aliados hutíes en Yemen atacan la infraestructura petrolera y el transporte marítimo de Arabia Saudita. (Fuente: DW) (Tomado de Cubasí)