Nov, 2026. – El acoso sexual contra niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres causa rechazo e indignación. Las miradas insistentes, los piropos groseros y los comentarios fuera de lugar, expresados por personas que no muestran el más mínimo respeto, son conductas inadmisibles en la sociedad cubana.

Tampoco es aceptable este tipo de comportamiento en los centros laborales, donde todas las compañeras merecen respeto por parte de quienes integran el colectivo. Rebasar los límites de la decencia significa cruzar una línea que puede acarrear graves consecuencias, incluso llevar a los responsables ante un tribunal de justicia y recibir severas sanciones.

El acoso sexual en la vía pública o en cualquier otro espacio constituye una forma de violencia de género. Quienes incurren en estas conductas deben saber que no tienen cabida en una sociedad que defiende el respeto y la dignidad de las personas. Son comportamientos que también provocan el rechazo de familiares, amistades y compañeros, quienes no comparten esas formas de actuar.

En el artículo 396.1 del Código Penal vigente en Cuba se describe el delito de abuso sexual. Por su parte, el artículo 397.1 define el delito de acoso y ultraje sexual, que comete quien, directamente o a través de cualquier medio de comunicación, acose a otra persona con requerimientos sexuales para sí o para un tercero.

Es importante resaltar que una agresión sexual no se limita a los actos que presuponen la penetración. Puede manifestarse de diversas formas y por distintas vías, algunas de ellas descritas en el texto penal. Sus autores pueden recibir sanciones severas, con penas de siete, 15 años o más, en correspondencia con la gravedad del hecho.

El respeto a la integridad y la dignidad de cada persona debe prevalecer en todos los espacios de la sociedad. Frente a estas manifestaciones de violencia, es fundamental no guardar silencio, apoyar a quienes las sufren y acudir a las autoridades competentes para denunciar los hechos.