El costo humano del bloqueo estadounidense: niños sin amparo parental, víctimas del cerco contra a Cuba

La Habana, 16 nov.- Para el Estado cubano garantizar el bienestar del ciento por ciento de la población infantil constituye objeto de preocupación y ocupación a pesar de las limitaciones y obstáculos causados por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, y la guerra no convencional que enfrenta Cuba.

El país atraviesa por una crisis multidimensional que afecta también el desarrollo y desempeño de los hogares de menores sin amparo parental, centros de asistencia social encargados de proteger a la infancia vulnerada cuando su familia de origen no puede cumplir con sus funciones ni asegurar la salud física y psicológica de sus hijos.

La cifra brindada por el Informe de Cuba “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU. contra Cuba”, de fecha marzo 2025 a febrero 2026, calcula las afectaciones causadas por la cruel política en el sector educacional en 73 millones 799 mil 500 dólares, número real que impacta también en las instituciones educativas para niños y adolescentes acogidos a sistemas internos de enseñanza.

Los hogares de menores sin amparo parental en Cuba son presupuestados totalmente por el Estado y sus servicios se ofrecen de forma gratuita para quienes lo necesitan. Las residencias son atendidas por el Ministerio de Educación directamente desde las Direcciones Municipales en cada territorio y los gobiernos locales.

Generalmente están ubicados en casas de grandes proporciones dentro de las zonas urbanas y albergan una docena de infantes en edades comprendidas hasta los 18 años, pero que siempre necesitan reparaciones adecuadas anuales para su mayor durabilidad, o sustitución de componentes en sus redes hidráulicas, eléctricas y de comunicaciones.

Se suma, avituallamiento de alimentos, muebles, textiles y hasta material gastable para la higiene personal, el vestuario de los educandos y el esparcimiento cultural de ellos, más salario de los trabajadores que deben estar disponibles 24 horas al día.

Para la licenciada Yudisnaidi Mora Serrano, subdirectora general de Educación en el municipio Playa, estamos hablando de carencias materiales que ocurren en cualquier casa de los cubanos y que también afectan a las instituciones educativas del país porque todas son públicas, gratuitas y subsidiadas por el gobierno.

A ello se añade que, como están ubicadas en urbanizaciones sufren de molestos apagones por muchas horas al día, tienen escasez de agua potable por la imposibilidad de ser bombeada desde los acueductos y para los alimentos refrigerados deben buscarse alternativas para su perdurabilidad.

Los gobiernos municipales son los encargados de abastecer estas instituciones y también buscan opciones con cooperativas agrícolas, entidades estatales y encadenamientos con pequeñas y medianas empresas privadas, con un esfuerzo titánico diario de los trabajadores.

Actualmente muchas se apoyan en la tecnología solar para dar iluminación a las áreas comunes, donde la televisión juega un papel importante y el uso de los ventiladores en el horario nocturno es muy necesario para el descanso de los menores ante las altas temperaturas que perduran en Cuba todo el año.

De igual forma, muchos grupos solidarios y personal diplomático, más la propia población a través de organizaciones hacen donativos, que ayudan pero que no cubren todas las necesidades.

Un ejemplo ocurrió, con el personal de la embajada de Sudáfrica en La Habana que en ocasión del natalicio del líder Nelson Mandela (18 de julio 1919-5 diciembre 2013) realizó labores de limpieza y embellecimiento a las áreas del hogar de Playa, y, además, entregó artículos de higiene personal y avituallamiento para unos 15 niños que viven allí.

Al concluir la actividad, la embajadora Yvonne Nkwenkwezi Phosa, dijo: “Hoy nuestras herramientas y nuestras manos se convirtieron en instrumentos de respeto hacia los niños. Limpiamos no porque ellos no puedan, sino porque estamos con ellos. Limpiamos los jardines para que puedan jugar sin preocupaciones. Reparamos lo que estaba roto para decirles: No están olvidados. Su país los ve. El mundo los ve”.

Los hogares de menores sin amparo parental devienen una opción para niños y adolescentes que requieren de la inserción a un contexto de relaciones afectivas alejadas de la familia consanguínea, de ahí la necesidad de proporcionarles una atención esmerada, orientadora, educativa, protectora y desarrolladora, que también transcurre por la necesidad de financiamiento y en ello afecta el bloqueo de Estados Unidos. (Fuente: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de CubaSí)