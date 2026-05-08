Socialismo en Cuba: permanente defensa del pueblo

Vecinos de Santa Cruz del Sur rechazan el bloqueo y reafirman su compromiso con el sistema más humanista y solidario. “No queremos cambiar de rumbo”, sentenció un octogenario jubilado del sector agropecuario.

La permanente defensa del socialismo en Cuba garantiza que el sistema más humanista y solidario del mundo, fundamentado en las ideas de Marx, Engels, Lenin y Fidel, esté a favor del bienestar del pueblo, pese a las adversidades que causa el bloqueo impuesto a la Isla por el Gobierno imperialista de Estados Unidos.

Así lo refieren varios santacruceños, quienes desde sus experiencias y quehaceres diarios ratifican su lealtad a la Revolución.

“Nunca más quiero volver a vivir aquella miserable etapa”

José Miguel Lores Rodríguez, jubilado del sector agropecuario de esta localidad, conoció de cerca, por proceder de familia campesina muy pobre, las desigualdades sociales, la miseria, el analfabetismo y la insalubridad propias del capitalismo antes del 1ro de enero de 1959.

“Nunca más”, afirmó el octogenario, “quiero volver a vivir aquella miserable etapa. El socialismo corresponde protegerlo con unidad como se demostró el 1ro de Mayo. No queremos cambiar de rumbo. Y si hay que morir por defender la obra social revolucionaria se hará porque no hay miedo”, sentenció.

Educadores con firme convicción

Por su parte, Nivia Otero Guerra, directora de la institución educativa de enseñanza especial Tania La Guerrillera, dijo que los educadores santacruceños tienen la firme convicción de la importancia de preservar cada victoria obtenida, entre ellas la formación integral de la niñez, la adolescencia y la juventud con las ideas de José Martí y Fidel.

Vigilancia y protección de los recursos del Estado

El integrante del Cuerpo de Seguridad y Protección Santos René Sánchez Estrada expuso que desde su quehacer en cada guardia diurna y nocturna impide que se desvíen los recursos del Estado. “Es otra de las maneras de salvaguardar lo conquistado con el leal apoyo del pueblo”, consideró.

Sin concesiones al imperio

El socialismo en la Mayor de las Antillas llegó para quedarse. No se harán concesiones de ningún tipo a Donald Trump, Marco Rubio, ni a ningún otro sujeto con ambiciosas ansias de poder. La capacidad de resistencia de los cubanos ha quedado demostrada. No hay miedo, sí mucho apego a la tierra de estirpe insurrecta y eterna rebelde.

Por Raúl Reyes Rodríguez