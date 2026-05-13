Anteproyecto de Código de Trabajo analizado por trabajadores santacruceños actualizará importantes regulaciones laborales

Más de 5.500 trabajadores del sector estatal y 1.110 cuentapropistas debaten la norma que se aprobará en el XXII Congreso de la CTC. Establece derechos, deberes y afiliará sindicalmente a los nuevos actores económicos.

El anteproyecto del Código de Trabajo, analizado y debatido en el presente año en los 15 sindicatos de Santa Cruz del Sur, tiene como objetivo actualizar y perfeccionar importantes regulaciones en el ámbito laboral.

En los debates participan más de 5.500 trabajadores del sector estatal y 1.110 inscritos en actividades por cuenta propia.

Yailin Romero Armentero, secretaria general del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), explicó que la norma jurídica —a aprobarse en el XXII Congreso de la masiva organización— establece el cumplimiento de derechos y deberes entre el empleado y el empleador a través de la relación jurídico laboral.

De esa manera, indicó la entrevistada, ninguna de las partes mencionadas puede realizar tareas que vayan en perjuicio de la otra. Permitirá, enfatizó, mantener favorables relaciones en las diversas modalidades de empleo y condiciones de trabajo existentes.

Romero Armentero aprovechó para informar que durante el ejercicio nacional que dio inicio el 11 de mayo y concluirá en igual fecha de junio, se afiliarán sindicalmente los nuevos actores económicos de Santa Cruz del Sur, los cuales tendrán iguales derechos, obligaciones y garantías que los de los organismos y entidades estatales.

Por Raúl Reyes Rodríguez