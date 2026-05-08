Gladiadores cubanos Héctor Milián y Luis Orta exaltados al Salón de la Fama de la UWW Américas

Los campeones olímpicos de lucha grecorromana recibieron el máximo galardón continental en ceremonia previa al Campeonato Panamericano de Coralville, Estados Unidos.

Los gladiadores cubanos Héctor Milián y Luis Orta, ambos de la lucha grecorromana, fueron exaltados este jueves al Salón de la Fama de la Unión Mundial de Lucha (UWW) Américas.

La ceremonia, cargada de historia y orgullo continental, se celebró en Coralville, Iowa, justo antes del inicio del Campeonato Panamericano, torneo clasificatorio a Lima 2027.

Milián, el pinareño apodado “Rey del Suppley” nacido en 1968, forjó una carrera legendaria coronada con el oro olímpico en Barcelona 1992 en la división de 100 kilogramos y el título mundial en Varna 1991. Suma cinco medallas globales que lo inmortalizan como titán de la grecorromana.

Orta, el habanero nacido en 1994, aún en plenitud competitiva, conquistó el oro olímpico en Tokio 2020 en los 60 kg y brilla como campeón panamericano vigente en 67 kg, además del bronce en París 2024. Estos logros lo posicionan como estandarte vivo del deporte cubano.

El capitalino, confirmado en la división de 67 kg para el torneo que inicia hoy en Xtream Arena, fusiona así su legado histórico con el pulso del colchón, donde defenderá su hegemonía en las Américas.

Con información de Prensa Latina