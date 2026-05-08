8 de mayo en la historia de Cuba: caída de Guiteras y Aponte, natalicios de Matamoros y regreso de Fidel

Un recorrido por las efemérides del día: desde el desigual combate en El Morrillo en 1935 hasta el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS en 1960 y el regreso del Comandante en Jefe a la Isla en 1959.

El 8 de mayo atesora múltiples hitos en la historia de Cuba. Desde la caída en combate de dos destacados revolucionarios hasta natalicios de figuras de la cultura y decisiones trascendentales para la soberanía nacional.

1935: Caída de Antonio Guiteras y Carlos Aponte

En El Morrillo, Matanzas, cayeron en desigual combate los revolucionarios Antonio Guiteras Holmes y Carlos Aponte Hernández. Intentaban trasladarse a México para regresar a Cuba con una expedición que iniciaría la lucha armada en la entonces provincia de Oriente. Fueron delatados por el capitán Carmelo González, falso amigo de Guiteras desde los tiempos de estudiante.

Guiteras se había destacado por sus acciones contra el gobierno de Gerardo Machado y durante el Gobierno de los Cien Días se desempeñó como secretario de Gobernación, Guerra y Marina, impulsando importantes leyes revolucionarias. Aponte había combatido bajo el mando del prócer nicaragüense Augusto César Sandino.

1866: Natalicio de María Escobar Laredo, “La Coronela”

Nace en Caibarién, Villa Clara, la patriota María Escobar Laredo. Desde enero de 1895 ofreció sus servicios a la causa independentista. Fue presidenta del club revolucionario Vencedor en Caibarién y el General en Jefe Máximo Gómez la distinguió con el título de coronela.

1866: Nace el lingüista Juan Miguel Dihigo Mestre

En La Habana nace Juan Miguel Dihigo Mestre, lingüista, filólogo y pedagogo. Fundó el primer laboratorio de fonética experimental en la Universidad de La Habana y el Museo de Arqueología Clásica.

1887: Inauguran el primer laboratorio histobacteriológico del continente

Es inaugurado el Laboratorio Histobacteriológico e Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana, primero de su tipo en el continente. Su creación obedeció a la iniciativa del doctor Juan Santos Fernández Hernández, pionero de la Oftalmología en Cuba, quien envió a París a los doctores Diego Tamayo, Francisco Vildósola y Pedro Albarrán para entrenarse en los métodos de Louis Pasteur.

1894: Nace Miguel Matamoros

En Santiago de Cuba nace el cantante, guitarrista y compositor Miguel Matamoros. Autodidacta y de talento natural, incursionó en casi todos los géneros de la música popular cubana. En 1925 creó el trío Matamoros, y compuso sones, boleros y otros géneros con resonancia mundial.

1959: Regresa Fidel Castro a Cuba tras gira internacional

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz regresa a Cuba tras recorrer Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Uruguay y Trinidad y Tobago. Durante la visita, iniciada el 15 de abril de 1959, proclamó los principios de la Revolución y comprobó la solidaridad hacia el proyecto social cubano.

1960: Restablecen relaciones diplomáticas con la URSS

Mediante una Declaración Conjunta en La Habana y Moscú, Cuba y la Unión Soviética restablecen sus relaciones diplomáticas. Habían sido rotas el 2 de abril de 1952 por Fulgencio Batista, a solo 20 días de su golpe de Estado.

1967: Asesinato del internacionalista Antonio Briones Montoto

Es asesinado el cubano Antonio Briones Montoto en Machurucuto, Venezuela, donde había llegado para garantizar el desembarco de nueve revolucionarios venezolanos. En la misión también perdieron la vida los combatientes Gilberto Pico Rivers y Pedro Cabrera Torres.

1975: Fidel Castro pronuncia discurso por aniversario de la victoria sobre el fascismo

En el acto conmemorativo por el aniversario XXX de la victoria sobre el fascismo, efectuado en el teatro Lázaro Peña de la CTC, Fidel Castro expresó: “La Unión Soviética se había esforzado por preservar la paz […] se cansó de predicar incesantemente la necesidad de frenar el fascismo. Pero ello chocó contra la ceguera y la sordera de los dirigentes de los países capitalistas”.

Criminales del terrorismo

El 8 de mayo también registra acciones terroristas: en 1962, una persona es asesinada al ser asaltada una granja en Matanzas. En 1980, el criminal sabotaje al círculo infantil Le Van Tam, en La Habana, que afortunadamente no causó la muerte de niños gracias a la rápida movilización popular. En 1994, es secuestrado el avión AN-24, matrícula CUT-1267, conducido a Miami y luego devuelto.

Palabra de Fidel

“Cuatro cosas tiene nuestra Revolución que precisamente constituyen motivos de admiración por los cubanos: esta es, en primer lugar, una revolución que tiene pueblo; es una revolución donde el gobierno de la república puede decir que tiene ejército; es una revolución que tiene doctrina, y es una revolución que hace leyes verdaderamente revolucionarias”. (Discurso en la Plaza Cívica, 8 de mayo de 1959).

Fuente: ACN