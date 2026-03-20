Sábado del Libro presenta La batalla que cambió el rumbo de la historia

La Habana, 19 mar.- El Instituto Cubano del Libro invita al habitual espacio Sábado del Libro, una cita que en esta ocasión adquiere una relevancia particular para la memoria histórica de nuestra América.

Este próximo sábado 21 de marzo, presentarán La batalla que cambió el rumbo de la historia, un título del Comandante Venancio Ávila Guerrero, publicado por la Editorial Verde Olivo. El autor, quien participó directamente en los hechos como jefe del 71 Grupo Táctico, nos ofrece un recuento minucioso de la trascendental batalla de Cuito Cuanavale.

A través de sus páginas, el lector podrá adentrarse en los 128 días cruciales que transcurrieron entre noviembre de 1987 y marzo de 1989. El libro reconstruye, con la precisión del combatiente y la pasión del testigo, los seis grandes combates donde confluyeron las fuerzas de las Fapla, la Swapo, así como internacionalistas soviéticos y cubanos.

Todos ellos, con elevada capacidad y maestría combativa, hicieron frente a una poderosa agrupación de tropas sudafricanas y de la Unita, hasta alcanzar una victoria que resonó en el continente: la consolidación de la soberanía de Angola, la independencia de Namibia y el principio del fin del repudiado régimen del apartheid.

Un espacio de reflexión colectiva en torno a una obra que perpetúa una gesta de nuestra historia militar y su trascendencia para las luchas emancipadoras. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)