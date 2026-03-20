Matanzas continúa preparación rumbo a Liga de Campeones de Béisbol

Matanzas, 19 mar.- Los Cocodrilos de Matanzas, vigentes monarcas del béisbol cubano, continúan hoy la puesta a punto de cara a su participación en la tercera edición de la Baseball Champions League Américas (BCL Américas).

Los campeones de la 64 Serie Nacional cubana alistan detalles técnico-tácticos en sus predios del Victoria de Girón de la occidental provincia Matanzas, con vistas a alcanzar un puesto cimero en el evento que agrupa a conjuntos de México, Nicaragua, Estados Unidos y Taipei de China.

El director de la novena occidental, Armando Ferrer, señaló que el objetivo radica en conseguir el mejor resultado posible para el país, aunque saben que la tarea resulta compleja por el nivel de los contrarios que enfrentarán.

Vamos a un campeonato corto y con rivales que, pese a no ser del máximo nivel, tienen peloteros con oficio y que saben jugar muy bien al béisbol, por lo que la concentración durante los partidos es clave.

La preparación no ha podido ser todo lo extensa que queríamos por la difícil situación que afronta nuestro país como consecuencia del recrudecimiento de la política hostil estadounidense, sentenció.

Al concluir la Serie Nacional, tomamos un breve descanso, aunque los muchachos tenían su planificación individual de cara a mantenerse en la mejor forma deportiva posible de cara a los próximos retos.

El avesado estratega enfatizó que, con la adición de los refuerzos a la novena, complementan el equipo ante la salida de varios jugadores que fueron fundamentales en la consecución del título cubano.

Con la participación de los Leñadores de las Tunas como precedente de la pasada edición del certamen, Matanzas buscará demostrar en la Liga de Campeones de Américas la versión que los llevó al título de Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)