Llega cargamento europeo hasta los pacientes oncológicos

La Habana, Cuba. – Hasta el Instituto Nacional de Oncología y Radiología en La Habana, llegó un grupo de activistas de la sesión europea del convoy Nuestra América, que está en el país con apoyo solidario frente al actual recrudecimiento del bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos.

El Doctor Luis Eduardo Martín, director de la institución, agradeció el gesto a los representantes de colectivos solidarios, organizaciones políticas y sindicales presentes, que arribaron a la Isla con una carga de cerca de cinco toneladas de material médico y otros recursos de primera necesidad.

Martín disertó sobre el funcionamiento del centro en las actuales condiciones marcadas por la contingencia energética provocada por la persecución petrolera aplicada por Washington

Los visitantes se interesaron por conocer las mayores necesidades como donantes, para así poder definir cuáles medicamentos se requieren con mayor urgencia. (Tomado de Radio Reloj)