Moscú, 20 dic.- Las Bermudas, ubicadas en el Atlántico Norte dentro del área popularmente conocida como Triángulo de las Bermudas, intrigaron durante décadas a geólogos porque siguen emergidas pese a no registrar actividad volcánica reciente.

Ahora, una investigación publicada en la revista científica Geophysical Research Letters (Cartas de investigación geofísica) sostiene que debajo del archipiélago existe una estructura geológica excepcional que sustenta la región desde hace millones de años.

A partir del análisis de ondas sísmicas de grandes terremotos globales, los científicos detectaron bajo las Bermudas una capa adicional de roca de unos 20 kilómetros de espesor, situada entre la crosta oceánica y el manto terrestre.

Esa base sería ligeramente menos densa que el material circundante, suficiente para empujar la estructura hacia arriba y mantenerla elevada sin necesidad de calor profundo ni plumas activas del manto.

Según el estudio, este soporte geológico es un legado del antiguo vulcanismo de la región, ocurrido entre hace 30 y 35 millones de años. Parte del magma no llegó a la superficie, se acumuló bajo la crosta, se enfrió y solidificó, alterando la placa tectónica y creando una plataforma que explica la actual elevación del suelo oceánico: el fondo marino local está entre 400 y 600 metros más alto que las áreas vecinas.

En otras palabras, las Bermudas no necesitan volcanes activos ni calor procedente de zonas profundas de la Tierra para mantenerse por encima del nivel esperado del fondo oceánico.

La propia configuración de las rocas bajo el archipiélago actúa como soporte natural, algo que ayuda a explicar por qué el relieve permanece elevado incluso después de millones de años sin actividad volcánica.

Aunque la investigación menciona el Triángulo de las Bermudas por su fama, deja claro que no estudia desapariciones de barcos ni fenómenos misteriosos. Se concentra exclusivamente en la estructura interna de la Tierra bajo el archipiélago.

Los científicos remarcan que la región es geológicamente singular y que su verdadero ‘misterio’ no está en supuestas anomalías sobrenaturales, sino en procesos profundos del planeta ahora mejor comprendidos. Para los investigadores, esta conclusión es clave porque separa la evidencia científica de los mitos que históricamente rodearon al Triángulo de las Bermudas.

Lejos de fenómenos misteriosos, la permanencia de las islas tiene una explicación basada en procesos internos bien definidos de la dinámica terrestre, que ahora pueden estudiarse con mayor precisión gracias a nuevas herramientas sísmica. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

