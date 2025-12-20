Estructura monumental de siete mil años se erige bajo el mar en Francia

Un equipo de arqueólogos ha descubierto una imponente muralla de piedra de unos 120 metros de largo sumergida frente a la costa de Bretaña, en Francia, revela un estudio publicado recientemente en la International Journal of Nautical Archaeology. Este hallazgo excepcional, que data de hace aproximadamente siete mil años, está replanteando lo que se sabía sobre las capacidades de construcción de las sociedades de cazadores-recolectores de la Europa prehistórica.

La muralla, la mayor estructura submarina de este tipo jamás encontrada en Francia, fue identificada mediante tecnología láser (LIDAR) cerca de la isla de Sein. Exploraciones submarinas posteriores confirmaron que se trata de una construcción humana masiva, compuesta por bloques de granito apilados y reforzada por decenas de monolitos verticales, algunos de más de 1,7 metros de altura. El conjunto se encuentra actualmente a unos 8 metros bajo el nivel del mar.

Una obra muy anterior a su tiempo

La datación sitúa la construcción entre el cinco mil 800 y el cinco mil 300 a. C., en el crítico período de transición entre el Mesolítico y el Neolítico. Esto significa que fue erigida por comunidades de cazadores-recolectores, varios siglos antes de la llegada de la agricultura a la región y de los famosos monumentos megalíticos terrestres de Bretaña, como los alineamientos de Carnac. Los investigadores destacan que el volumen y tamaño de los bloques evidencian una organización social avanzada y un notable conocimiento de la ingeniería.

Aunque en la misma zona se encontraron otras estructuras más pequeñas, que se interpretan como trampas para pesca, la colosal muralla presenta características únicas. Su enorme tamaño, su sólida construcción y su orientación llevan a los arqueólogos a pensar que su función principal pudo ser la protección costera. Es probable que actuara como un dique para defender un asentamiento o una zona de recursos del avance del mar o de las fuertes mareas, en un período de rápido aumento del nivel del océano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)