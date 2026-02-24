Recuperan abasto de agua en comunidad Jagua Tres de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 24 feb.- Tras varios años de presentar problemas con el abasto de agua, debiéndose buscar alternativas con camiones cisternas y ayuda de particulares, los pobladores de la comunidad de Jagua Tres del municipio santacruceño, ya tienen el servicio del importante recurso garantizado.

Hasta allí fueron este viernes en horas del mediodía Héctor Solano Montejo y Araelia García Rojas, secretario del Partido Comunista de Cuba de la localidad, además presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal, en igual orden, acompañados del vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular Arístides Arredondo Gil y el viceintende Rubén Hernández Fiz.

La comitiva pudo constatar el nivel de satisfacción de los jagüeños y del presidente del Consejo Popular de ese entorno Luis Enrique Martínez Morales, quienes expresaron agradecimientos a las máximas autoridades políticas y gubernamentales santacruceñas. Jovier Gómez Méndez, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acueducto y Alcantarillado, explicó que inicialmente la Empresa Provincial de Recursos Hidráulicos hizo la inversión en la red principal de más seis kilómetros desde Punta de San Juan hasta Jagua Tres con la colocación de una nueva tubería.

Declaró el funcionario que la brigada de la entidad que dirige se encargó de reparar las tuberías de la estación de bombeo afectadas desde finales de septiembre de 2022; labor que requirió del apoyo de soldadores de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa.

Más de cuatro mil pobladores de la comunidad de Jagua Tres con el restablecimiento del recurso agua se preocupan porque las tuberías hasta los inmuebles hogareños no tengan salideros, tarea en las que están involucrados de igual manera los delegados de circunscripción y presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).(Fotos: Archivo RSC)