Tradicional Diana Mambisa resonó este 24 de febrero por las calles santacruceñas

Santa Cruz del Sur, 24 feb.- El toque de instrumentos por músicos de la Banda de Conciertos de esta localidad incrementó el ritmo patriótico del amanecer de este 24 de febrero, fecha en la que se cumple el aniversario 131 de la guerra necesaria por la libertad plena de Cuba, organizada por José Martí desde el exilio en los Estados Unidos en su condición de Delegado del Partido Revolucionario Cubano.

En la significativa cita estuvieron presentes Héctor Solano Montejo y Aloima Torriente Jackson, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y miembro del Buró de la organización política que atiende la esfera política ideológica, en igual orden.

La tradicional presentación cultural conocida como la Diana Mambiza reafirma la decisión del pueblo de defender la independencia alcanzada al precio de cualquier sacrificio sin hacer concesiones al presidente Donal Trump ni a imperialista alguno. Queda bien claro, continúa de verde olivo, la heroica expresión del Comandante Juan Almeida Bosque: Aquí no se rinde nadie.

En tan histórica fecha está vigente la exhortación a seguir cumpliendo con los deberes revolucionarios para preservar las conquistas alcanzadas a pesar del recrudecido cerco del Gobierno estadounidense, agravado con las prohibiciones de entrada de petróleo a la Mayor de las Antillas. Resistir es lo que corresponde y hacer frente a las adversidades.

La resonante interpretación devino llamado a los lugareños a cumplir eficientemente las responsabilidades en la producción de alimentos, centros de trabajo y planteles escolares, además, el combate sin descanso a las indisciplinas sociales, la corrupción y las ilegalidades.

La Revolución Cubana los contempla orgullosa. La centenaria Banda de Conciertos dirigida por Betilla Moya Villafaña recorrió este histórico 24 de febrero algunas de las principales calles de la cabecera municipal de Santa Cruz del Sur. El sonido insurrecto de clarinetes, trompeta, redoblante y demás instrumentos se consolidó melodioso como himno de lucha para salvaguardar con potencia de titanes, desde la cultura, la soberanía y el socialismo. (Fotos: Archivo RSC)