Benefician a servicios de salud medios diagnósticos en Matanzas

Matanzas, Cuba.- Para elevar la calidad de la atención a la población en los centros de Salud de la provincia de Matanzas reabrieron servicios con medios diagnósticos para el Programa Materno Infantil, en la urbe capital y Ciénaga de Zapata.

El Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño comunicó en su perfil en la red social Facebook de un nuevo servicio de endoscopía que posibilitará a la institución ofrecer diagnósticos más precisos y un cuidado especializado para los niños.

En un contexto de limitaciones económicas en el país por el recrudecimiento del bloqueo la iniciativa demuestra la voluntad del sector de mejorar sus medios de diagnósticos y elevar la calidad de los servicios.

En el policlínico Celia Sánchez Manduley, de Playa Larga en la Ciénaga de Zapata reabre a las gestantes la consulta de ultrasonidos que evita el traslado de las embarazadas a municipios distantes. (Tomado de Radio Reloj)