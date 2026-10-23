Ratificará FIHAV 2026 el valor de Cuba en el mercado internacional

La Habana, 23 oct.- Bajo el lema “Cuba abierta al mundo”, la edición 42 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), que se celebrará en formato híbrido (virtual y presencial) del 24 al 26 de noviembre será el espacio para reflejar, aún en un contexto difícil, las potencialidades comerciales de la nación caribeña y fortalecer alianzas internacionales.

Según ha actualizado el Comité Organizador, esta será una edición especial en formato híbrido porque la mayor de las Antillas no renuncia a sus principios de desarrollo a pesar del complejo panorama económico y los desafíos actuales.

De acuerdo a sus gestores, FIHAV 2026 tiene dentro de sus propósitos posicionar la marca país en los mercados internacionales, fortalecer la sustitución de importaciones y visibilizar los polos productivos locales.

En la cita, como se ha comunicado, se informará sobre cómo marcha el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, además de actualizar al público empresarial sobre las oportunidades de negocio en Cuba y promover la inversión, las exportaciones, la innovación y la articulación productiva.

Recientemente, según publicó en sus cuentas en redes sociales el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, más de 150 empresas del país participaron en un encuentro para conocer los detalles de FIHAV 2026, la cual se presenta como una oportunidad estratégica para esas entidades.

En fechas anteriores se anunció la apertura de la plataforma wwww.cuba.feriahabana.cu, en la que se desarrollarán diversas actividades y mediante la cual se invita a empresarios nacionales y extranjeros, delegaciones oficiales, inversionistas y cubanos residentes en el extranjero a ser parte de lo que la feria tiene para ofrecer en esta edición.

A través de este soporte virtual se podrán exhibir productos y servicios, presentar ofertas comerciales, participar en conferencias y eventos, programar reuniones y solicitar presentaciones.

Para este año, el evento contará entre sus propuestas con áreas temáticas relacionadas con lo Hecho en Cuba, inteligencia artificial, transición energética y turismo.

Este miércoles se les notificó a los participantes acreditados que pueden presentar sus candidaturas para los premios Hecho en Cuba, de Diseño y de Comunicación Social, los cuales son una estrategia para reconocer la excelencia, la innovación y la identidad del producto cubano.

La fecha límite para inscribirse será el próximo 10 de noviembre.

FIHAV, que se celebra desde 1984, es la mayor feria comercial multisectorial de Cuba y el Caribe. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)