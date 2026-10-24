“No se aceptan estudiantes humanos”: la primera escuela china que forma androides para el ámbito laboral

China, 24 oct.- En Hangzhou se encuentra la primera Escuela de Robótica de China, una institución que vio la luz hace pocos meses y se dedica a la formación y certificación de androides para el ámbito laboral.

La frase que recibe al visitante rompe los esquemas: “No se aceptan aquí estudiantes humanos”, repiten una y otra vez. La paradoja es evidente: el raciocinio y el ingenio humano sostienen todo el proceso, pero su protagonismo queda relegado a esos puestos secundarios que no figuran en la primera fila de los escenarios.

De ahí que surjan preguntas como de película de ciencia ficción: ¿una escuela para quién, si a sus aulas no asiste el ser humano, ese ser pensante y actuante de carne y hueso? Vivimos épocas de confluencias y vertiginoso desarrollo, pero lo último que podría esperarse es que sea un robot quien llegue puntual al turno de clase que imparte un humano.

Allí educan con rigor milimétrico, desde cero, como a un niño que comienza a dar los pasos iniciales y aprende las palabras indispensables. Cuando los atípicos alumnos saludan con gestos entrecortados y bruscos, la teoría de Darwin queda en duda: la evolución ya no parece solo un proceso biológico, sino que presenta a la tecnología como madre del crecimiento.

Es una realidad futurista que nace a pasos agigantados y forma el cerebro y las manos del hombre. Los enseñan a modelar casi todos los escenarios de la vida, a pensar y actuar por sí solos. Es aritmética pura para darle a un amasijo de plástico y metal la capacidad de resolver problemas en tiempo real.

De esta institución saldrán graduados “con su diploma en mano” y listos para presentarse al mercado laboral, no sin antes superar las fuertes pruebas del camino. Dice orgullosa una de las profesoras que, durante la primera graduación, sobresalió un robot pianista que hoy realiza espectáculos musicales en Corea del Sur. Otro, incluso, ya vende su contenido en internet haciendo bailes como influencer.

Entre esos alumnos aventajados está el guía de la escuela, Xiao Ji, una especie de representante de los cuatro robots egresados hasta la fecha. A él se le puede preguntar lo que sea en cualquier idioma, que siempre dará una respuesta coherente.

El propio Xiao Ji lo aclara, mientras explica cómo fue su rutina de aprendizaje en la institución: “He sido creado y entrenado con un cerebro sin límites para, en el futuro, convivir y apoyar a las personas”.

Quizá por eso, al recorrer las amplias áreas de clase, encuentras lo mismo a robots que aprenden las normas no escritas de las relaciones humanas, los que fungirán de mascota o aquellos que serán decisivos dentro de las producciones industriales o para salvar una vida.

Desde todas las direcciones, en Hangzhou el futuro parece haber abandonado la ciencia ficción. No se trata de realismos mágicos ni de especulaciones literarias a lo Julio Verne.

Hablamos de que ese mañana lejano e inhóspito para muchos, en China, ya llegó. Por ahora, es el hombre quien lleva aquí las riendas del aula, mientras unos inusuales alumnos incorporan los apuntes aritméticos de cada clase a toda máquina. (Texto y Foto: Juventud Rebelde) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)