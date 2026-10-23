Centro cubano expone en foro global de aguas compartidas en Indonesia

Cienfuegos, 23 oct.- El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) representó a Cuba en la 11ª Conferencia Bienal de Aguas Internacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que concluyó este jueves en Bali, Indonesia.

La cita, con más de 400 delegados de diversos países, reunió a representantes de organismos internacionales y socios para el desarrollo con el propósito de fortalecer la colaboración y acelerar soluciones sostenibles para los ecosistemas de agua dulce y marinos que comparten las naciones, según comunicó la institución científica a Prensa Latina.

Mabel Seisdedo, investigadora titular del CEAC y participante en el evento, afirmó que la conferencia constituyó un espacio importante para lograr resultados concretos en función de la salud de los océanos y las fuentes de agua compartidas del planeta, desde el conocimiento científico y la voluntad política.

Bajo el tema “Aguas compartidas, soluciones transformadoras: habilitando un cambio sistémico”, la conferencia sirvió como plataforma para intercambiar conocimientos y mostrar soluciones prácticas, con una agenda que incluyó talleres precongreso, visitas técnicas y paneles temáticos.

Durante las sesiones se abordaron presiones interconectadas como la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad y los impactos del cambio climático, además de temas clave sobre la economía azul, la gestión de áreas marinas protegidas, el financiamiento mixto y la gobernanza del agua.

El encuentro permitió evaluar las lecciones aprendidas de programas anteriores y definir cómo escalar las soluciones que han demostrado funcionar.

En la apertura, Diego Mesa, CEO y presidente del GEF, destacó la intención de fortalecer la cooperación establecida y promover soluciones que generen beneficios sostenibles a largo plazo.

La participación cubana en este foro se inserta en los esfuerzos del país caribeño por impulsar la gestión sostenible de sus recursos hídricos y marinos, en un contexto insular donde la cooperación internacional resulta clave para enfrentar los desafíos del cambio climático y la protección de la biodiversidad. (Tomado de Prensa Latina)