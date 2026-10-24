Jornada conmemorativa en Camagüey por los adultos mayores

Camagüey, 24 oct.- Bajo el lema “Honrar la vida, resignificar los cuidados” la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, adscrita a la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz, realiza la cuarta edición de la jornada conmemorativa por el Día Internacional del Adulto Mayor y el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

Según precisa el perfil en Facebook de la UC, durante en este mes de octubre se desarrolla un amplio programa de actividades extensionistas, investigativas y de sensibilización dirigidas a las personas de la tercera edad y sus cuidados.

Los objetivos, añade el sitio digital, son fomentar el encuentro entre generaciones, reconocer el valor de los cuidados en la vida cotidiana, destacar el aprendizaje como parte esencial de la subjetividad y la vida de las personas mayores, además de promover una sociedad para todas las edades.

En el inicio de la jornada tuvo lugar el acto de graduación de los cursistas de la Cátedra y la entrega del Premio “Gloria Guerra Menchero” por la Asociación de Pedagogos de Cuba a la doctora Mirtha Yordi García.

De igual manera, con la participación de los grupos científicos estudiantiles de Neurocirugía y de Envejecimiento y cuidados, en el Centro Médico Psicopedagógico Henry Reeve prevé un encuentro de sensibilización y actividad cultural para niños y niñas en situación de discapacidad, así como la entrega de un donativo.

En el Hogar de Ancianos Manuel Ramón Silva y Zayas también realizarán el quinto donativo solidario para las personas mayores institucionalizadas en ese servicio estatal de cuidados.

Otra de las acciones es la mesa de diálogo: Aprendizaje a lo largo de la vida, relatos en primera persona, oportunidad en la que, además, se presentará el libro “Inteligencia Artificial para la sabiduría de la vida. Preguntas y respuestas para adultos mayores”, de las autoras Yailé Caballero Mota, Miriela Milagros Escobedo Nicot y Yanela Rodríguez Álvarez.

La jornada concluirá el próximo 29 de octubre con la Feria de los cuidados: un espacio de convivencia intergeneracional. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)