Campaña antivectorial evidencia compromiso comunitario frente al riesgo sanitario en Camagüey

Camagüey, 24 oct.- La campaña antivectorial que se desarrolla en el policlínico de Previsora de la ciudad se ha convertido en un eje central de la estrategia de salud pública local.

En un contexto marcado por la necesidad de prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el trabajo coordinado entre especialistas, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas y vecinos de la comunidad refleja la importancia de la acción conjunta.

Durante las últimas semanas brigadas de fumigación y equipos de inspección recorrieron viviendas y espacios públicos con el objetivo de eliminar criaderos y reforzar la conciencia ciudadana sobre el cuidado del entorno.

El esfuerzo no se limita a la intervención técnica: también se realizaron charlas educativas y encuentros comunitarios que buscan fomentar hábitos responsables, entre estos el adecuado almacenamiento de agua y la limpieza sistemática de patios y azoteas.

Autoridades sanitarias del policlínico destacan que la campaña no es un hecho aislado, sino parte de un programa sostenido que requiere disciplina y participación activa de los residentes.

La efectividad de estas acciones depende tanto de la organización institucional como de la voluntad colectiva de mantener la higiene y prevenir riesgos. Camagüey, con su tradición de compromiso social, enfrenta el desafío de convertir cada jornada antivectorial en un ejercicio de responsabilidad compartida. (Texto: Yenni Blanco Rodríguez/estudiante de Periodismo) (Tomado de Radio Cadena Agramonte) (Foto: Archivo)