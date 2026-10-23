Liga Parlamentaria: Perú debe votar contra el bloqueo de EEUU a Cuba

Lima, 23 oct.- La Liga Parlamentaria Perú-Cuba declaró este jueves que el Gobierno debe mantener la política tradicional del país y votar por el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la próxima semana en las Naciones Unidas.

“Corresponde al Gobierno peruano que mantenga su postura tradicional y vote a favor del proyecto de resolución presentado por Cuba, en coherencia con los históricos vínculos de respeto entre la República del Perú y Cuba, y con los principios del multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas”, afirma en un comunicado.

“Estados Unidos refuerza de manera abierta la guerra económica y el castigo colectivo contra Cuba, mediante un cerco energético que también constituye un cerco naval, para asfixiar a su pueblo y estrangular su economía”, argumentó la Liga en un comunicado que firman 10 senadores.

Añade que esas acciones vulneran en forma flagrante y masiva los derechos humanos del pueblo cubano, los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía y el derecho de cada nación a la autodeterminación.

Agrega que la crueldad de esas medidas son injustificables, pues la falta de medicamentos y suministros médicos esenciales provoca la muerte de niños, mientras decenas de miles de pacientes no han podido acceder a intervenciones quirúrgicas debido a las limitaciones en el suministro eléctrico.

Los legisladores señalan que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a debatir la resolución que plantea la necesidad de cesar el bloqueo económico, comercial y financiero que sufre Cuba desde hace casi 70 años.

Expresan que la mayoría de la comunidad internacional votará, una vez más, a favor de Cuba, lo que significa defender el derecho de los pueblos a la libertad, la independencia y la dignidad y votar a favor de la paz, el multilateralismo y del respeto a los derechos humanos.

“No hay argumentos que justifiquen el bloqueo, el cerco energético ni el sufrimiento del pueblo cubano, sometido a carencias extremas. Cuba no es una amenaza; el bloqueo sí lo es”, agregan.

Firman la declaración los senadores Silvana Robles, Jaime Quito, Humberto Morales, José Castillo, Iber Maraví, Serafín Andrés Luján, Wilfredo Verano y José Chipana. (Tomado de Prensa Latina)