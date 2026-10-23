Las extinciones masivas de especies fueron más graduales de lo que se pensaba

La Habana, 23 oct.- La versión aceptada desde hace mucho tiempo sobre las cinco grandes extinciones masivas en la Tierra fue puesta en entredicho: tres de estos sucesos podrían haberse desarrollado de manera mucho más gradual de lo que se pensaba, implicando un lento declive de la biodiversidad en lugar de un cataclismo repentino.

Así lo sugiere un nuevo análisis de cerca de cuatro millones de fósiles marinos procedentes de decenas de miles de yacimientos en todo el mundo, realizado con la ayuda de un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado OneStrata.

Esto permitió a los investigadores, encabezados por la Universidad de Nankín (China), estimar la aparición y la extinción de más de 110 000 especies a lo largo de los últimos 540 millones de años.

La investigación se presentó en una reunión de la Sociedad Geológica de Estados Unidos celebrada en Denver, y de ella se informó en el sitio web de la revista Nature.

Durante los últimos veinte años, un equipo de investigadores dirigido por Shuzhong Shen recopiló una vasta base de datos denominada OneStratigraphy, que contiene información sobre las especies y las profundidades a las que se hallaron millones de especímenes fósiles en todo el mundo.

Esta base de datos se utilizó posteriormente para entrenar el modelo de inteligencia artificial OneStrata: al igual que modelos como ChatGPT predicen la siguiente palabra en una oración, OneStrata es capaz de predecir el momento en que, con mayor probabilidad, un fósil quedó depositado en la roca, con una resolución temporal de poco más de 1000 años.

La reconstrucción aporta nuevos matices a la historia de tres de los cinco grandes eventos de extinción.

En concreto, el que tuvo lugar hace entre 372 y 360 millones de años —durante el cual desapareció aproximadamente el 82 % de las especies vivas—, el que ocurrió hace 201 millones de años, que afectó al 75 % de las especies, y el más reciente, hace 66 millones de años, que acabó con entre el 75 % y el 80 % de las especies, incluidos los dinosaurios no aviares. (Fuente: ANSA) (Tomado de Cubasí)