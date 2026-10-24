Analizan labor de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey

Camagüey, 24 oct.- Con un análisis del trabajo de los comités municipales de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y sus compromisos con vistas al aniversario 65 de la organización, Meyvis Estévez Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional, sostuvo un intercambio con dirigentes agramontinos.

Durante el encuentro se analizó el trabajo de los comités de base durante este año, los retos que enfrentaron y las proyecciones para el próximo año; compartieron el hacer diario y cómo trasladar las mejores experiencias a cada espacio.

Estévez Echavarría ratificó que la juventud cubana tiene que asumir, al igual que en todas las etapas, el rol de vanguardia que los caracteriza pues son la esencia de todas las tareas que tienen en lo adelante.

Uno de los puntos tratados fueron las actividades rumbo al 4 de abril del 2027, fecha del aniversario 65 de la organización, con el lanzamiento de la campaña La talla es hacer, desde la que se invita a la participación de todos, al aporte y a la transformación colectiva.

“Hay una calidad humana inmensa en los jóvenes camagüeyanos, mucho talento, mucha creatividad y muchas ganas de hacer, así que estoy muy orgullosa de la generación de jóvenes que tenemos hoy en este territorio y confiamos en ellos para poder impulsar todos los compromisos contraídos esta mañana”, destacó Meyvis Estévez.

Camagüey cuenta con más de 19 mil militantes de la UJC y en el intercambio se reconoció la labor de varios jóvenes en su accionar dentro de la organización. (Texto y foto: Ana Laura Camacho La Rosa/Radio Cadena Agramonte)