Desde el aula, Roger Chávez contribuye al cuidado del medio ambiente (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 23 oct.- El educador jubilado pero reincorporado, Roger Chávez Fonseca, entre las asignaturas que imparte a estudiantes de quinto grado de la escuela primaria Ignacio Agramonte de esta localidad, está Ciencias Naturales, desde la cual contribuye a formar conciencia en el cuidado del medio ambiente ante el cambio climático.

El mundo en que vivimos es una materia relacionada con el tema que los discípulos del dedicado maestro recibieron en grados anteriores, de ahí la importancia de formar más conciencia y transmitir conocimientos para que sientan desde las primeras edades mayor interés por la protección de la naturaleza.

Conocen que el sol es la principal fuente de energía del planeta Tierra y los efectos del cambio climático en los litorales costeros, añadió.

El pedagogo tiene previsto hacer en breve un recorrido con su alumnado, por áreas de la comunidad de La Playa, para apreciar la recuperación de los manglares, logrado por el esfuerzo de especialistas y colaboradores del proyecto internacional Mi Costa.

Chávez Fonseca imparte durante el actual periodo lectivo 2026-2027 las Ciencias Naturales, asignatura que contiene tres capítulos con otros interesantes objetivos relacionados con la importancia del agua para la vida y sus diferentes usos, la plantación de árboles, el cultivo de alimentos, las fuentes renovables de energía, la biodiversidad y la necesidad de mantener el equilibrio en los ecosistemas.