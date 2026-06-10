Productor de agricultura familiar estimula siembra de alimentos en localidad santacruceña

Santa Cruz del Sur, 10 jun.- El santacruceño Juan Arnaldo Caro Tamayo, productor de la agricultura familiar, estimula constantemente la siembra de alimentos en patios y parcelas de la circunscripción 67 del Consejo Popular Norte de la ciudad cabecera de Santa Cruz del Sur, donde reside, y en otras áreas de esta localidad donde es siempre bien recibido.

Imparte talleres sobre cómo desarrollar distintos tipos de cultivos con el empleo de materia orgánica y estiércol de ganado vacuno e indica los intercambios de semillas a realizar para diversificar los sembrados, la aplicación de injertos y fomento de plantas medicinales a fin de sumar a muchas más personas al fructífero movimiento.

El lugareño comenzó a aplicar la hidroponía en vasijas de distintos materiales en las que plantó cilantro, espinaca, cebollín, cebolla, ají y piña, lo que puede aplicarse en azoteas, balcones y espacios cementados. Lo importante es ponerle voluntad y corazón a la tarea, dijo.

Caro Tamayo le motiva divulgar lo que su patio aporta. En el recorrido por el sitio mostró con beneplácito las plantaciones de plátano de distintas variedades, boniato, yuca, malanga, ñame, variedades de frijol y frutales, remolacha, acelga, quimbombó, aguacate, entre otros cultivos, los que llevan la fortaleza de los sudores del abnegado productor de la agricultura familiar santacruceña.