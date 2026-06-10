Código de las Familias en Cuba reconoce parejas de igual sexo

Santa Cruz del Sur, 9 jun.- El Código de las Familias en Cuba reconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo, tema de suma importancia social analizado en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 21 de diciembre de 2021, lo que fue sometido a consulta popular del 1ro de febrero al 30 de abril del siguiente año. Aprobado luego por el Órgano superior correspondiente y en referendo en ese propio calendario.

El novedoso conjunto de normas legales instituido en la Ley 156 de 2022 sustituyó a la anterior norma jurídica y amplió el concepto de la tradicional célula fundamental teniendo cuenta la diversidad de las familias cubanas, con amplia gama de derechos para los grupos LGBTQ, infantes, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.

El Código da derecho a todas las personas a formar y organizar una familia según su elección. Legalizó a su vez la gestación subrogada, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción. También hace hincapié en el concepto de responsabilidad parental en lugar de custodia parental, centrándose en garantizar el interés superior del menor.

Los miembros de las familias están obligados al cumplimiento de los deberes basados en el amor, el afecto, la consideración, la solidaridad, la fraternidad, la coparticipación, la cooperación, la protección, la responsabilidad y el respeto mutuo.

La Ley 156 incorporó directrices para avanzar en la igualdad de género, como el refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género, la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados entre todos los miembros de estructura social más elemental en la sociedad socialista cubana: Las Familias. (Imagen tomada de Internet)