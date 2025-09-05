Presidente de cooperativa agropecuaria santacruceña satisfecho con reparación del camino principal

Santa Cruz del Sur, 4 sep.- Diariamente Carlos Masid Castejón recorre a pie un kilómetro desde su casa hasta las oficinas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) José Ramón Sánchez, de la que es su presidente. La gorra que lleva este hombre de mediana estatura y energía inagotable sobre la cabeza exhibe los colores de la bandera cubana.

Desde hace varios días brigadas de la Empresa de granos del municipio camagüeyano de Vertientes y Transmet Provincial con el equipamiento indispensable comenzaron la reparación de más de 14 kilómetros del camino de la comunidad de Cuatro Esquinas, ubicada en áreas del Consejo Popular Forestal- Cuatro Compañeros.

“Es una felicidad para los pobladores de esta zona la labor que se está haciendo. Estábamos incomunicados. Esto también favorece el paso hacia los poblados de Forestal y Cuatro Compañeros. El apoyo recibido de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y locales ha permitido se haya comenzado la añorada reparación”, indicó.

El hueco de la India, una de las partes más críticas, del viejo terraplén, a consideración del entrevistado parecía un abismo. “El cambio es admirable, parece una carretera. Es justo destacar la disciplina y aprovechamiento de las jornadas de trabajo de los hombres de Ruta Invasora y Transmet. No recuerdo obra de vialidad con la calidad que esta va teniendo”, aseveró.

Masid Castejón, el delegado de la circunscripción 33, resaltó el apoyo que da en alimentos el campesinado de la comunidad santacruceña de Cuatro Esquinas para los abnegados integrantes de.las brigadas agramontinas. “La solidaridad es extraordinaria. Todos los días la gente aporta algo. Eso es muestra de agradecimiento, gratitud y respeto”, manifestó.