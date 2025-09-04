Trabajan en el territorio santacruceño por incrementar el aporte de la agricultura

Santa Cruz del Sur, 4 sep.- Los aportes productivos de la agricultura en el territorio santacruceño favorecerían el desarrollo económico local si los resultados fueran superiores. En este sentido se trabaja para el logro del cardinal propósito, afirmó en declaraciones dadas para la emisora Radio Santa Cruz Héctor Guasch Zerpa, delegado municipal del sector.

El plan de leche vacuna en lo que va de año se comporta al 58 por ciento. Aunque lo obtenido está por debajo de la media provincial se aplica un grupo de medidas de conjunto con directivos de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Lácteos Caribe para mejorar el indicador, destacó Guasch Zerpa.

Lo fijado para aportar con el ordeño manual en las unidades productoras y el campesinado sobrepasa los dos millones, pero sólo se aportan hasta la fecha 628 Mil litros, por lo que se hacen controles sistemáticos con el respectivo llamado a la conciencia a fin de que el producto alimenticio se comercialice correctamente.

En cuanto a lo fijado entregar a la Empresa Cárnica Provincial, Guasch Zerpa señaló que se suplirá el déficit del incumplimiento con aporte de 173 animales en buen estado físico a los que en estos momentos se le hace el chequeo veterinario correspondiente para su inmediata transportación.

Al hacer referencia a la campaña de siembra de primavera el Delegado de la Agricultura en Santa Cruz del Sur planteó que se cultivó una cifra superior a las 514 hectáreas de plátano por cada mil habitantes. A su vez exhiben buenos resultados la cosecha de arroz, maíz, calabaza y boniato, no así la yuca, frutas y hortalizas.