Dan bienvenida a atleta santacruceña medallista de oro de los Juegos Centroamericanos

Santa Cruz del Sur,13 ago.- En horas del mediodía de este jueves, jornada en que se cumplió el Centenario del natalicio del Comandante Fidel Castro Ruz, familiares, vecinos, dirigentes políticos y gubernamentales y trabajadores del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Santa Cruz del Sur, dieron la bienvenida a la medallista de oro Surami Cordero Guevara.

La atleta del equipo nacional de hockey sobre césped, participó en los Vigésimoquintos Juegos Centro Americanos y del Caribe 2026 efectuados en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La joven jugadora como sus compañeras de la disciplina retornaron a Cuba con júbilo luminoso colgado de los cuellos.

En entrevista concedida a la emisora Radio Santa Cruz, la recién llegada comentó de la preparación en el terreno durante un año para obtener el relevante triunfo, ya que en la anterior edición de 2023 no pudieron obtener la dorada presea.

Acotó que en el partido contra Jamaica ganaron 7-0, contra Barbados 7-1 y 9-0 con Bermudas a favor de las muchachas de la Mayor de las Antillas, mientras que en la semifinal con las contendientes venezolanas salieron airosa 6-0. Agregó que el enfrentamiento inicial con el conjunto de México terminó con empate y luego en la revancha derrocaron a las féminas de la tierra azteca 2-0.

La santacruceña Cordero Guevara y las demás jugadoras del equipo nacional de hockey sobre césped clasificaron para asistir a los Panamericanos en la ciudad de Lima, capital de Perú en el mes de julio de 2027. Ahora todas se toman merecidas vacaciones para luego entrenar fuerte en busca de mayor número de goles en el ámbito internacional.