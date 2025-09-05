Calidad que salva vidas

Sancti Spíritus, Cuba. – La consolidación de los estándares de calidad en el servicio de nefro-hematología del hospital pediátrico provincial de Sancti Spíritus favorece hoy la atención a pacientes aquejados de patologías genéticas que demandan cuidados especiales.

De acuerdo con Víctor Martín, jefe del Servicio, la implementación de protocolos actualizados, el uso de tecnologías diagnósticas y la capacitación continua del personal garantizan un seguimiento integral a cada caso.

Explicó que, estos avances no solo elevan la calidad de la atención, sino que también fortalecen la confianza de las familias en el sistema de Salud, al ofrecer respuestas oportunas a niños con padecimientos complejos.

Con la consolidación de estos estándares, el servicio de nefro-hematología del pediátrico espirituano se reafirma como un referente en la atención especializada al garantizar diagnósticos precisos y un acompañamiento constante. (Tomado de Radio Reloj)