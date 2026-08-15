Cuba recibe tercer lote de donación china de 15 000 toneladas de arroz

Cuba recibió este jueves el tercer lote de 15.000 toneladas de arroz donadas por China, una ayuda que adquiere un valor simbólico especial al coincidir con el centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. La entrega, que forma parte de un donativo total de 60.000 toneladas, se produce en un contexto complejo para la isla, marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, presidió la ceremonia de recepción y subrayó que este envío es el mayor apoyo alimentario individual otorgado por el Gobierno chino a Cuba en los últimos años. Pérez-Oliva Fraga explicó que los lotes anteriores ya han sido distribuidos en todas las provincias del país, beneficiando a la población en general y a instituciones como escuelas, hospitales, hogares maternos y casas de abuelos.

El vice primer ministro también recordó que esta donación de arroz llega pocos días después de la recepción del primer envío correspondiente a la segunda etapa de la donación de 5.000 sistemas solares fotovoltaicos procedentes de China. La sucesión de ambas entregas, afirmó, evidencia el carácter especial de las relaciones entre los pueblos, Gobiernos y partidos de ambos países, y agradeció la asistencia en nombre del pueblo y el Gobierno cubanos.

Por su parte, el embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, resaltó que el donativo es una expresión de la solidaridad y la ayuda mutua entre ambas naciones, y adquiere un significado particular al coincidir con el centenario de Fidel Castro. El diplomático reiteró la oposición de China al bloqueo y a las sanciones unilaterales contra Cuba, y aseguró que su país continuará promoviendo la cooperación práctica en áreas clave y brindando a la Isla el apoyo y la asistencia que estén a su alcance.

En la ceremonia estuvieron presentes Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, así como otros directivos de los ministerios del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y de Comercio Interior. La nueva entrega se inscribe en la continuidad de la cooperación entre Cuba y China y en los estrechos vínculos de amistad existentes entre ambos países. (Tomado de Cubadebate)